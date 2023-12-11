78-летний Антонов заявил журналистам НТВ, что каждый день занимается сексом

Народный артист Российской Федерации 78-летний Юрий Антонов в откровенном интервью в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ заявил, что поддерживает ежедневные интимные отношения. Он утверждает, что в его возрасте это не проблема при хорошем здоровье.

Для него секс - обыденное дело

Певец отметил, что для него секс - обыденное дело, и что он обладает достаточным здоровьем благодаря здоровому образу жизни. Артист подчеркнул, что в свои годы поддерживает физическую форму через физический труд.

Антонов, к слову, был трижды в официальном браке, однако о его последней избраннице журналистам и поклонникам известно относительно мало.