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78-летний Антонов заявил журналистам НТВ, что каждый день занимается сексом

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78-летний Антонов заявил журналистам НТВ, что каждый день занимается сексом
Знаменитости
Источник фото: @yuryantonov_official

Народный артист Российской Федерации 78-летний Юрий Антонов в откровенном интервью в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ заявил, что поддерживает ежедневные интимные отношения. Он утверждает, что в его возрасте это не проблема при хорошем здоровье.

Для него секс - обыденное дело 

Певец отметил, что для него секс - обыденное дело, и что он обладает достаточным здоровьем благодаря здоровому образу жизни. Артист подчеркнул, что в свои годы поддерживает физическую форму через физический труд. 

Антонов, к слову, был трижды в официальном браке, однако о его последней избраннице журналистам и поклонникам известно относительно мало.

Информационное агентство «Informing»

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