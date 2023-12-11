Жюри раскрыло, кто прятался за маской Огненной Ворожеи в «Шоу Аватар» на НТВ

В новом выпуске второго сезона «Шоу Аватар» на телеканале НТВ, которое вышло в минувшее воскресенье, 10 декабря, жюри раскрыло личность участника, скрывшегося за маской Огненной Ворожеи. Персонажем оказалась певица Валерия.

В номинацию на выбывание вошли Муха-Цокотуха и Аленушка. Первой из них жюри выбрало Аленушку. Они подозревали, что там скрывается Анет Сай.

Затем Огненная Ворожея стала следующим претендентом на выбывание, и жюри угадали, что за аватаром скрывается Валерия. Судьи выразили свою огромную радость, приветствуя артистку, а Лазарев назвал ее одной из самых ярких участниц шоу.