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Жюри раскрыло, кто прятался за маской Огненной Ворожеи в «Шоу Аватар» на НТВ

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Жюри раскрыло, кто прятался за маской Огненной Ворожеи в «Шоу Аватар» на НТВ
Знаменитости
Источник фото: @avatarshowntv / Telegram

В новом выпуске второго сезона «Шоу Аватар» на телеканале НТВ, которое вышло в минувшее воскресенье, 10 декабря, жюри раскрыло личность участника, скрывшегося за маской Огненной Ворожеи. Персонажем оказалась певица Валерия. 

В номинацию на выбывание вошли Муха-Цокотуха и Аленушка. Первой из них жюри выбрало Аленушку. Они подозревали, что там скрывается Анет Сай.

Затем Огненная Ворожея стала следующим претендентом на выбывание, и жюри угадали, что за аватаром скрывается Валерия. Судьи выразили свою огромную радость, приветствуя артистку, а Лазарев назвал ее одной из самых ярких участниц шоу.

Информационное агентство «Informing»

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