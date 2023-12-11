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Актёр «Рыжий» признался, что зарабатывал в США на «хлеб с маслом» разными способами

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Актёр «Рыжий» признался, что зарабатывал в США на «хлеб с маслом» разными способами
Знаменитости
Источник фото: Соц.сети

В 2023 году 55 лет исполнилось фильму «Доживем до понедельника». Илья Баскин в ленте сыграл эпизодическую роль рыжего взъерошенного школьника. Через несколько лет после выхода картины, он эмигрировал в Штаты, где принял участие в съемках не менее ста картин.

Карьера Баскина пошла вверх

Однако Баскин признался, что сперва сталкивался с трудностями из-за проблем с произношением английского языка. Он работал в ресторане, мыл посуду. Затем устроился страховым агентом, издавал русскоязычную газету. Перелом произошел в начале 80-х с ролью в комедии «Москва на Гудзоне», где Илья сыграл советского клоуна. С того времени актерская карьера Баскина пошла вверх. И, несмотря на сокращение предложений по съемкам в последнее время, в целом советский артист доволен своей жизнью и успехами.

Информационное агентство «Informing»

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