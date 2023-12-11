Сергей Лазарев признался, почему боится Влада Топалова

На телеканале НТВ в минувшее воскресенье вышел свежий эпизод популярного музыкального телепроекта «Аватар», где известные личности выступают в различных костюмах, скрывая тщательно под масками свою личность. Особое внимание в прошедшем эпизоде привлекла выступившая в роли Лисы артистка, исполнившая необычную композицию и оставившая жюри и зрителей в ступоре.

Судья шоу Сергей Лазарев предположил, что за маской Лисы могла скрываться Регина Тодоренко, выразив опасения о том, что после такого выступления ему придется столкнуться с нелестными комментариями Влада Топалова, пишет Вокруг ТВ.

«Я подумал, если это Регина, то боюсь себе представить, что после этого всего мне скажет Влад Топалов», — боязливо сказал Лазарев.