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В 13-м выпуске шоу «Новые звезды в Африке» Карина Нигай довела Енжаеву до слез

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В 13-м выпуске шоу «Новые звезды в Африке» Карина Нигай довела Енжаеву до слез
Знаменитости
Источник фото: @karina_nigay

На экстремальном реалити-проекте «Новые звезды в Африке» на канале ТНТ наблюдается нарастание напряженности. Между участницами Кариной Нигай и Яной Енжаевой, к примеру, произошел неприятный инцидент, который стал объектом широкого обсуждения. 

Ситуация переросла в открытый конфликт

С самого начала между девушками сложились весьма натянутые и даже неприязненные отношения. Маласаев, заметив это, постарался подогреть конфликт между ними, что у него легко получилось. Карина открыто заявила о своем недоверии к Яне. Она подозревает, что соперница играет «на два фронта». Ситуация переросла в открытый конфликт, сопровождаясь грубыми высказываниями, после чего Яна убежала вся в слезах, пишет Стархит. 

«Она в жизни - девочка для битья. Где-то в ресторане я бы съела ее и выплюнула, никто бы даже не заметил. Здесь она под защитой. Но в обычной жизни убежала бы и заплакала, тем более с моей то способностью людей доводить. Она просто никакушка», - кричала Нигай.

Информационное агентство «Informing»

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