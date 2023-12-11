Преподавательница из Екатеринбурга Смирнягина перепела певца Шамана

Татьяна Смирнягина, преподавательница сценической речи из Екатеринбурга, сумела одержать победу в финале музыкальной телепрограммы «Перепой звезду». Она обыграла знаменитого певца Шамана (Ярослава Дронова).

Финальное выступление пары артистов, в котором они вместе исполнили композицию «Ты моя», показано на «Первом канале». Пять членов жюри - Лариса Гузеева, Надежда Михалкова, Егор Кончаловский, Петр Дранга, Денис Казанский - присудили свои голоса в пользу 24-летней Татьяны.

После финального выступления Шаман признал свое поражение и заявил, что ему «перепеть звезду не удалось».