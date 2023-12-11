«Романтизация бандитизма»: Бузова очень недовольна сериалом «Слово пацана»

Ольга Бузова поделилась своим мнением о новом фильме «Слово пацана», отмечая, что хотя сериал был снят отлично, подобным произведениям могут подражать, а увлечение сериалом у подростков может перерасти в романтизацию бандитизма.

Видит пропаганду жестокости

Певица посмотрела всего несколько серий и выразила опасения по поводу негативного влияния сериала на молодежь. Она считает, что подростки могут начать переносить сюжет на свою реальность. Бузова также подчеркнула, что видит в нем пропаганду жестокости, которая не должна быть направлена на массовую молодую аудиторию.

Напоследок Ольна добавила, что в наше время важно учиться, любить, делать добрые поступки, а пропаганда отрицательных поступков в сериале требует разъяснений о том, что такое хорошо, а что такое плохо.