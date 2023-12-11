Информинг » Знаменитости » Киркоров пролил свет на отношения с Пугачевой: «Наглая рожа»

Киркоров пролил свет на отношения с Пугачевой: «Наглая рожа»

Image 16+
Киркоров пролил свет на отношения с Пугачевой: «Наглая рожа»
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorov_fan_bg

В разговоре с рэпером Эльдаром Джараховым Филипп Киркоров рассказал о своем участии в новогодних шоу более 30 лет назад. Певец упомянул, что его три раза снимали, хотя в эфир вышла только одна лишь запись.

В этой программе за ним следовала Алла Пугачева, исполнившая известный хит «Сильная женщина плачет у окна». Киркоров тогда подумал, почему сильная женщина плачет, а также задумался о том, что его больше никто не сможет любить сильнее, чем он сам.

«А потом я подумал: может быть, Пугачевой сделать предложение? Сделал, наглая рожа», — сказал артист.

Напомним, что пара развелась в 2005 году. С тех пор поп-король не вступал в брак, информирует Царьград.

Информационное агентство «Informing»

Постельная сцена в фильме «Не могу сказать прощай» оказалась реальной

Постельная сцена в фильме «Не могу сказать прощай» оказалась реальной

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Валерия призналась, почему разоблачила себя в шоу «Аватар»

Сегодня, 11:48

Сын певицы Жасмин сделал предложение руки и сердца бывшей подруге Евгении Медведевой

Сегодня, 11:33

ТНТ представил первый трейлер ремейка «Иван Васильевич меняет все!»

Сегодня, 11:18

Киркоров пролил свет на отношения с Пугачевой: «Наглая рожа»

Сегодня, 10:58

«Романтизация бандитизма»: Бузова очень недовольна сериалом «Слово пацана»

Сегодня, 10:53

Преподавательница из Екатеринбурга Смирнягина перепела певца Шамана

Сегодня, 10:43

В 13-м выпуске шоу «Новые звезды в Африке» Карина Нигай довела Енжаеву до слез

Сегодня, 10:28

Сергей Лазарев признался, почему боится Влада Топалова

Сегодня, 09:58

Актёр «Рыжий» признался, что зарабатывал в США на «хлеб с маслом» разными способами

Сегодня, 09:53

Жюри раскрыло, кто прятался за маской Огненной Ворожеи в «Шоу Аватар» на НТВ

Сегодня, 09:48

78-летний Антонов заявил журналистам НТВ, что каждый день занимается сексом

Сегодня, 00:13

«Это невероятно»: восьмилетний скрипач поразил пианиста Дениса Мацуева

Вчера, 23:48

Стало известно, кто победил в музыкальном шоу «Перепой звезду»

Вчера, 22:08

Киркоров признался, что его дети сталкиваются с хейтом в школе

Вчера, 20:33

Стало известно, кто покинул проект «Последний герой. Остаться семьей» в 7-м выпуске

Вчера, 19:13

Дочь Юлии Пересильд рассказала о рыданиях матери после просмотра сериала «Слова пацана»

Вчера, 16:48

Умер известный советский актер и режиссер Сергей Иванов

Вчера, 16:03

Певица Глюкоза опубликовала видео в прозрачной рубашке без нижнего белья

Вчера, 15:03

Димаш Кудайберген споет дуэтом с самим Пласидо Доминго

Вчера, 15:03

Портниха Аллы Пугачевой Аксенова считает главной причиной отъезда из РФ - забота о детях

Вчера, 14:43

Новости партнеров
2023
ru-RU