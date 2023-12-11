Киркоров пролил свет на отношения с Пугачевой: «Наглая рожа»

В разговоре с рэпером Эльдаром Джараховым Филипп Киркоров рассказал о своем участии в новогодних шоу более 30 лет назад. Певец упомянул, что его три раза снимали, хотя в эфир вышла только одна лишь запись.

В этой программе за ним следовала Алла Пугачева, исполнившая известный хит «Сильная женщина плачет у окна». Киркоров тогда подумал, почему сильная женщина плачет, а также задумался о том, что его больше никто не сможет любить сильнее, чем он сам.

«А потом я подумал: может быть, Пугачевой сделать предложение? Сделал, наглая рожа», — сказал артист.

Напомним, что пара развелась в 2005 году. С тех пор поп-король не вступал в брак, информирует Царьград.