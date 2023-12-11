Валерия призналась, почему разоблачила себя в шоу «Аватар»

The Voicemag пишет, что в шестом выпуске второго сезона «Аватара» члены жюри раскрыли еще одного персонажа. Это Огненная Ворожея. На протяжении нескольких последних выпусков судьи предполагали, что персонажем может управлять певица Валерия, но каждый раз у них возникали некоторые сомнения.

Огненная Ворожея намеренно выдала себя

В этот раз героиня спела «своим» голосом. Сергей Лазарев, Ирина Понаровская, Тимур Батрутдинов, Ида Галич единогласно назвали Валерию и не ошиблись. Судьи полагали, что Огненная Ворожея намеренно выдала себя.

В итоге, когда на сцене появилась Валерия, она подтвердила все догадки судейской команды и призналась, что не может дальше совмещать участие в проекте с насыщенной концертной деятельностью.