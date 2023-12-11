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Эксперт из Екатеринбурга нашел объяснение, почему не удается закрыть интим-салоны

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Эксперт из Екатеринбурга нашел объяснение, почему не удается закрыть интим-салоны
В России
Фото: freepik.com

В Екатеринбурге действует около сотни эротических клубов. Многие из них предоставляют интимные услуги, пишет E1.RU. Часто массажные салоны могут скрывать деятельность, связанную с проституцией. 

Активисты, сотрудничая с полицией, проводят рейды для борьбы с незаконной деятельностью, однако, по словам главы «Народного контроля» Дмитрия Чукреева, после проведения рейдов нарушители, в основном, наказываются. А вот выявление владельцев или сутенеров бывает трудным. 

Также эксперт высказал мнение, что ужесточение законов может поспособствовать закрытию подобных заведений. В настоящее время штраф за занятие проституцией ограничивается суммой до 2-х тысяч рублей. Активист считает, что увеличение наказания приведет к более эффективному противодействию подобным нарушениям.

Информационное агентство «Informing»

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