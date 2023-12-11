Сын певицы Жасмин сделал предложение руки и сердца бывшей подруге Евгении Медведевой

Сын певицы Жасмин Михаил Семендуев на премьере фильма «Елки-10» появился с новой возлюбленной, которой уже успел сделать предложение руки и сердца. В ней журналисты узнали 24-летнюю фигуристку Еву Хачатурян, бывшую подругу Евгении Медведевой.

Интересно: светские хроникеры еще совсем недавно обсуждали роман парня с дочерью экс-президента футбольного клуба «Спартак» Андрея Червиченко Дианой. Они встречались несколько лет. Однако жениться отпрыск Жасмин решил на другой девушке.

Семендуев нежно держал Еву и смотрел на нее влюбленными глазами. Хачатурян - подопечная Александра Жулина. Как и ее бывшая подружка Евгения Медведева, карьеру фигуристки Ева уже завершила. Сейчас девушка проходит обучение в школе кино и телевидения «Останкино». Она - активистка еврейской молодежной организации «Алеф» и любительница верховой езды.

По информации Экспресс-газеты, сразу после показа Семендуев сделал любимой предложение руки и сердца. Ева Хачатурян поспешила показать помолвочное колечко у себя в социальных сетях. Бриллиант в нем оказался внушительным. По всей видимости, бывшая фигуристка ответила «Да» и сейчас находится в статусе невесты.

Источник фото: @eva__khachatryan

Михаил - сын Жасмин от первого брака. Год назад он съехал от матери в отдельную квартиру. В настоящее время он является гендиректором фитнес-центра и учредителем рекламного агентства.