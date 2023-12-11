Мама из Казани посмотрела «Слово пацана» и высказала свое мнение о сериале

31-летняя журналистка портала 116.RU и мать из Казани поделилась своим мнением о новом сериале «Слово пацана». Она считает излишне романтизированным этот период. В «Слово пацана» женщина видит лишь насилие, агрессию, полное отчаяние. Выгоревшие взрослые сталкиваются с безнадежностью настолько сильно, что у них пропадает мотивация бороться за свою жизнь, уверена Юлия.

Проливала слезы несколько раз

После просмотра нескольких серий журналист проливала слезы несколько раз, но только потому, что она почувствовала на себе всю ту безвыходность ситуации, из которой люди не могли выбраться. Однако, глядя на восторг, который фильм вызывает у молодежи, особенно у девочек-подростков, влюбленных в главных героев, жительница Казани понимает, что у юных умов недостаточно жизненного опыта, слишком низкий уровень знаний.