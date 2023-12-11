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Стало известно, введут ли в Новосибирской области масочный режим

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Стало известно, введут ли в Новосибирской области масочный режим
В России
Фото: @leo2014/ pixabay.com

На данный момент в Новосибирской области нет планов вводить обязательный масочный режим, сообщает НГС. Управление Роспотребнадзора региона подчеркнуло, что эпидемиологическую ситуацию оценивают ежедневно. 

В регионе проводятся дополнительные профилактические меры для предотвращения распространения ОРВИ и гриппа, вроде термометрии, тщательного осмотра, использования масок в медицинских учреждениях или учреждениях социальной защиты. 

В настоящее время всем жителям рекомендуют соблюдать профилактические меры, такие как избегание скопления людей, обращение в поликлинику при первых признаках заболевания, избегание самолечения, тщательная гигиена рук, регулярное проветривание помещений.

Информационное агентство «Informing»

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