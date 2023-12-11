Выяснилось, как модель из Нижнего Наталья Водянова живет в роскошной квартире в Париже

Наталья Водянова, имеющая нижегородские корни, живет за границей. После первого брака с английским лордом она проживала в роскошном доме в Лондоне. Позже супермодель переехала в Париж с новым возлюбленным Антуаном Арно.

Переехала в новую квартиру в Париже

За время совместной жизни супруги успели пожить в двух шикарных квартирах. В 2020 году пара переехала в новую квартиру в Париже, представляющую собой воплощение лучших французских традиций. Жилье имеет высокие потолки, светлые стены, камин, лепнину, винтажные украшения и произведения искусства на стенах.

Даже не умеет готовить яичницу

Наталья, к слову, сама заботится о быте. Супруг модели является украшением жилища, и даже не умеет готовить яичницу. Однако Водянова утверждает, что лучше знает, чем и как кормить своих детей, а уборкой всегда занимается самостоятельно.