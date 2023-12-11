«Выглядит как король»: Чеботина раскрыла, что на самом деле случилось с лицом Киркорова

По сообщению издания «Вечерняя Москва», кадры, на которых Филипп Киркоров поет на VK Квартирнике в кольчуге и скрывает свое лицо, взбудоражили Сеть. Многие пользователи предположили, что поп-король обратился в очередной раз к известному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову для проведения операции.

Информация о новой операции - это фейк

Однако Люся Чеботина, выступившая в защиту коллеги во время беседы с журналистами в Белоруссии, где и проходят съемки «Песни года», опровергла слухи. Как заявила певица, выглядит артист потрясающе, а информация о новой операции - это фейк. По словам звезды, Киркоров посещал стоматолога, поэтому его слегка опухший внешний вид вызван некоторыми врачебными манипуляциями.