SHAMAN, Газманов, Успенская и Киркоров выступят для россиян в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь на российских телевизионных каналах запланированы различные телепередачи и шоу.

На канале «Россия», например, будут транслироваться программа «Песни от всей души» и передача «Новогодний голубой огонек», где выступят Юрий Антонов, Любовь Успенская, певец SHAMAN, Олег Газманов, Филипп Киркоров, певица Максим, Юлианна Караулова, Люся Чеботина, Лариса Долина, «Дискотека Авария», Сергей Жуков, Владимир Пресняков.

На «СТС» будет показан сериал «Папины дочки. Новогодние», а на «НТВ» - фильм «Новогодняя Маска». Кроме того, можно будет насладиться шоу «Уральские пельмени» и другими развлекательными проектами, пишет КП.