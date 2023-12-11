Информинг » Знаменитости » SHAMAN, Газманов, Успенская и Киркоров выступят для россиян в новогоднюю ночь

SHAMAN, Газманов, Успенская и Киркоров выступят для россиян в новогоднюю ночь

Image 16+
SHAMAN, Газманов, Успенская и Киркоров выступят для россиян в новогоднюю ночь
Знаменитости
Источник фото: @oleggazmanov

В новогоднюю ночь на российских телевизионных каналах запланированы различные телепередачи и шоу. 

На канале «Россия», например, будут транслироваться программа «Песни от всей души» и передача «Новогодний голубой огонек», где выступят Юрий Антонов, Любовь Успенская, певец SHAMAN, Олег Газманов, Филипп Киркоров, певица Максим, Юлианна Караулова, Люся Чеботина, Лариса Долина, «Дискотека Авария», Сергей Жуков, Владимир Пресняков.

На «СТС» будет показан сериал «Папины дочки. Новогодние», а на «НТВ» - фильм «Новогодняя Маска». Кроме того, можно будет насладиться шоу «Уральские пельмени» и другими развлекательными проектами, пишет КП.

Информационное агентство «Informing»

Постельная сцена в фильме «Не могу сказать прощай» оказалась реальной

Постельная сцена в фильме «Не могу сказать прощай» оказалась реальной

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Выяснилось, как модель из Нижнего Наталья Водянова живет в роскошной квартире в Париже

Сегодня, 15:58

«Выглядит как король»: Чеботина раскрыла, что на самом деле случилось с лицом Киркорова

Сегодня, 14:58

Мама из Казани посмотрела «Слово пацана» и высказала свое мнение о сериале

Сегодня, 13:03

Валерия призналась, почему разоблачила себя в шоу «Аватар»

Сегодня, 11:48

Сын певицы Жасмин сделал предложение руки и сердца бывшей подруге Евгении Медведевой

Сегодня, 11:33

ТНТ представил первый трейлер ремейка «Иван Васильевич меняет все!»

Сегодня, 11:18

Киркоров пролил свет на отношения с Пугачевой: «Наглая рожа»

Сегодня, 10:58

«Романтизация бандитизма»: Бузова очень недовольна сериалом «Слово пацана»

Сегодня, 10:53

Преподавательница из Екатеринбурга Смирнягина перепела певца Шамана

Сегодня, 10:43

В 13-м выпуске шоу «Новые звезды в Африке» Карина Нигай довела Енжаеву до слез

Сегодня, 10:28

Сергей Лазарев признался, почему боится Влада Топалова

Сегодня, 09:58

Актёр «Рыжий» признался, что зарабатывал в США на «хлеб с маслом» разными способами

Сегодня, 09:53

Жюри раскрыло, кто прятался за маской Огненной Ворожеи в «Шоу Аватар» на НТВ

Сегодня, 09:48

78-летний Антонов заявил журналистам НТВ, что каждый день занимается сексом

Сегодня, 00:13

«Это невероятно»: восьмилетний скрипач поразил пианиста Дениса Мацуева

Вчера, 23:48

Стало известно, кто победил в музыкальном шоу «Перепой звезду»

Вчера, 22:08

Киркоров признался, что его дети сталкиваются с хейтом в школе

Вчера, 20:33

Стало известно, кто покинул проект «Последний герой. Остаться семьей» в 7-м выпуске

Вчера, 19:13

Дочь Юлии Пересильд рассказала о рыданиях матери после просмотра сериала «Слова пацана»

Вчера, 16:48

Умер известный советский актер и режиссер Сергей Иванов

Вчера, 16:03

Новости партнеров
2023
ru-RU