Первый канал нашел замену Максиму Галкину как ведущему шоу «Лучше всех»

На Первом канале режиссёр и ведущая Жанна Бадоева заменит Максима Галкина* (иноагента) в качестве ведущей телешоу «Лучше всех». Съемки новых выпусков передачи уже идут полным ходом. Однако другие подробности не разглашаются.

«Лучше всех!» - это развлекательное шоу, в котором представляют свои таланты дети в возрасте от 3-х до 12-ти лет.

Решение вернуть развлекательные программы, включая программу «Лучше всех!», в эфиры было принято после их временного снятия в феврале прошлого года после начала специальной военной операции.