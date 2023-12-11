Продюсер Рудченко высказался о Бадоевой вместо Галкина в проекте «Лучше всех!»

В беседе с NEWS.ru Павел Рудченко высказал свою точку зрения относительно замены Максима Галкина* на Жанну Бадоеву в шоу «Лучше всех!» на Первом канале.

Всеми любимые личности не должны быть «вечными» на экране

Продюсер подчеркнул важность появления новых ведущих на российском телевидении и считает, что даже харизматичные и всеми любимые личности не должны быть «вечными» на экране, чтобы уступить место молодым и перспективным талантам.

Это заявление вызвало разнообразные реакции у зрителей. Некоторые выразили свое негодование, но большинство поддержало идею привлечения новых лиц в телевизионные проекты.

* Признан иноагентом в России