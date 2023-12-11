Настоящий прорыв: Петербургские ученые нашли главную мишень коронавируса в организме

Открытие российских ученых, сделанное в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, предоставляет новые перспективы для создания эффективных лекарств для лечения коронавируса.

Исследование выявило, что вирус ковида прежде всего воздействует на клетки кровеносных сосудов в легких

Новое проведенное исследование выявило, что вирус ковида прежде всего воздействует на клетки кровеносных сосудов в легких. Иммунная система, обнаружив его, запускает процесс самоуничтожения клеток, что может привести к осложнениям.

Это первое в мире изучение ковида у детей, котрое может помочь научным деятелям не только в лечении болезни, но и в образовательном процессе для будущих врачей. Результаты исследования опубликованы в швейцарском научном журнале и признаны одними из последних достижений в области молекулярных исследований.