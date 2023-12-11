Нарколог Маршак нашел связь энергетиков с инфарктом у подростков

Врач-нарколог Яков Маршак отмечает, что энергетические напитки (энергетики) все чаще вызывают инфаркты и инсульты даже у подростков. Специалист подчеркивает колоссальный вред энергетиков, особенно при их злоупотреблении, а также указывает на возможность развития синдрома отмены при отказе.

Напитки, содержащие огромные дозы кофеина, могут негативно влиять на сердце и сосуды

Эти напитки, содержащие огромные дозы кофеина, могут негативно влиять на сердце и сосуды, особенно у подростков, чей организм не окреп. Увеличение дозы энергетиков может привести к токсичности кофеина, вызывая серьезные осложнения, такие как инсульт или инфаркт, резюмировал он.