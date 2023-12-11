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Фаворит Пугачевой нашел объяснение, почему Галкин ограничивает жену в тратах

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Фаворит Пугачевой нашел объяснение, почему Галкин ограничивает жену в тратах
Знаменитости
Источник фото: @allaorfeys

Алла Пугачева и Максим Галкин* (иноагент) шутят насчет изменения своего образа жизни после эмиграции из РФ, называя это словом «голожопинг». Шоумен с удовольствием рассказывает анекдоты на своих концертах, в которых поднимает вопросы ограничения в тратах и изменениях в их образе жизни. 

На последнем выступлении в Женеве комик упомянул, что теперь они с женой покупают билеты в общих вагонах, в отличие от роскошных поездок в личном вагоне. Также пародист рассказал публике о трудностях с банковскими картами, добавив элементы юмора к этим ситуациям. 

Если бы у супругов действительно были какие-либо проблемы с финансами, они не стали бы так открыто на эту тему шутить

По словам Сергея Савина, фаворита Примадонны, он не верит, что у пары могут возникнуть реальные финансовые трудности, утверждая, что у них есть денежная подушка. Он считает, что, если бы у супругов действительно были какие-либо проблемы с финансами, они не стали бы так открыто на эту тему шутить. 

* Признан иноагентом в России

Информационное агентство «Informing»

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