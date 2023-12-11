Фаворит Пугачевой нашел объяснение, почему Галкин ограничивает жену в тратах

Алла Пугачева и Максим Галкин* (иноагент) шутят насчет изменения своего образа жизни после эмиграции из РФ, называя это словом «голожопинг». Шоумен с удовольствием рассказывает анекдоты на своих концертах, в которых поднимает вопросы ограничения в тратах и изменениях в их образе жизни.

На последнем выступлении в Женеве комик упомянул, что теперь они с женой покупают билеты в общих вагонах, в отличие от роскошных поездок в личном вагоне. Также пародист рассказал публике о трудностях с банковскими картами, добавив элементы юмора к этим ситуациям.

Если бы у супругов действительно были какие-либо проблемы с финансами, они не стали бы так открыто на эту тему шутить

По словам Сергея Савина, фаворита Примадонны, он не верит, что у пары могут возникнуть реальные финансовые трудности, утверждая, что у них есть денежная подушка. Он считает, что, если бы у супругов действительно были какие-либо проблемы с финансами, они не стали бы так открыто на эту тему шутить.

* Признан иноагентом в России