Отец девочки, стрелявшей в Брянске, нашел связь с несостыковками в ее «дневнике» и странностями

Отец девочки, которая устроила стрельбу в гимназии в Брянске, рассказал о странностях в ее поведении и нашел много несостыковок в ее дневнике.

Третьи лица имели доступ к электронному каналу школьницы

Как говорит мужчина, он не делал плохих поступков в отношении подростка и уверен, что третьи лица имели доступ к ее каналу. Отец восьмиклассницы заявил, что в электронных записях школьницы есть несостыковки. Текст якобы был написан взрослым, который мог получить доступ к ее аккаунту.

«Много несостыковок, ничего такого не было. В семье никогда не было драк, крика, насилия. Мы живем 30 лет, неужели она бы это терпела», — сказал отец Алины.

Он уверяет, что не жалел денег на дочерей, попросив не заключать под стражу, иначе он не сможет обеспечить дочь и супругу.