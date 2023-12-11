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Отец девочки, стрелявшей в Брянске, нашел связь с несостыковками в ее «дневнике» и странностями

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Отец девочки, стрелявшей в Брянске, нашел связь с несостыковками в ее «дневнике» и странностями
Знаменитости
Фото: @freepik / freepik.com

Отец девочки, которая устроила стрельбу в гимназии в Брянске, рассказал о странностях в ее поведении и нашел много несостыковок в ее дневнике. 

Третьи лица имели доступ к электронному каналу школьницы

Как говорит мужчина, он не делал плохих поступков в отношении подростка и уверен, что третьи лица имели доступ к ее каналу. Отец восьмиклассницы заявил, что в электронных записях школьницы есть несостыковки. Текст якобы был написан взрослым, который мог получить доступ к ее аккаунту.

«Много несостыковок, ничего такого не было. В семье никогда не было драк, крика, насилия. Мы живем 30 лет, неужели она бы это терпела», — сказал отец Алины.

Он уверяет, что не жалел денег на дочерей, попросив не заключать под стражу, иначе он не сможет обеспечить дочь и супругу.

Информационное агентство «Informing»

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