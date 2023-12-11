Андрей Разин нашел способ наказать создателей сериала «Слово пацана»

Андрей Разин выразил свое намерение подать в суд на создателей телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он обвинил авторов и вдову Шатунова в уклонении от прав интеллектуальной собственности.

В нескольких эпизодах фильма были незаконно использованы композиции музыкальной группы

Продюсера возмутило то, что в нескольких эпизодах фильма были незаконно использованы композиции музыкальной группы, права на которую, якобы, принадлежат именно ему. Он не предоставлял согласие на включение музыкальных произведений, поэтому намерен требовать компенсации в размере 15 млн рублей, сообщает издание «ГородЧе».

Нужно сказать, что пока продюсеру не удалось оспорить решение суда, вынесенное в 2022 году. Тогда права на песни Юрия Шатунова передали вдове исполнителя.