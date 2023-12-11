Стало известно, сколько стоит провести вечер с экс-возлюбленной Немцова Одинцовой

Многие мечтают провести вечер в компании знаменитости, и теперь у всех желающих появилась уникальная возможность. Они могут встретить наступление Нового года с возлюбленной первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова - Екатериной Одинцовой. Об этом она написала на своей странице.

По словам предпринимательницы, она планирует встретить Новый год в живописном Дубае. В новогоднюю ночь телеведущая намерена посетить Big Art Festival.

Есть возможность забронировать место за одним столиком

Продажа билетов уже началась, а Екатерина приглашает подписчиков присоединиться к ней на этом мероприятии. Есть возможность забронировать место за одним столиком, достаточно написать ей сообщение. Начало шоу - в 20:00 по местному времени, стоимость билета от 109 до 245 тысяч рублей. На сцене выступят Бастf, Митя Фомин, группа «Корни» и другие.