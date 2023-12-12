Марат Башаров женится в четвертый раз на актрисе Асе Борисовой

Знаменитый телеведущий, актер театра и кино Марат Башаров сделал предложение своей новой возлюбленной Асе Борисовой. Он подарил 36-летней избраннице роскошное кольцо из белого золота с шестью крупными бриллиантами, стоимость которого может достигать до миллиона рублей.

Встретил свою избранницу на рыбалке

Этот брак станет четвертым для Марата, который ранее подчеркивал, что встретил свою избранницу во время рыбалки два года назад. Также Башаров признавался, что в этот же день они оказались в постели. Актриса не указывает ведущему на его прошлые грехи. Свадьба, по словам Аси, состоится в кругу самых близких людей.