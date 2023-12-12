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Стало известно, почему Алла Пугачева долго уходила со сцены

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Стало известно, почему Алла Пугачева долго уходила со сцены
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

Алла Пугачева несколько раз объявляла о своем уходе с музыкальной сцены. Это было в 2004, 2007, 2009 годах. Однако на покой народная артистка ушла только в 2019 году. Многие фанаты до сих пор не полностью понимают причины ее повторных отступлений. 

Психолог проекта «Новые пацанки» Любовь Розенберг высказала свое мнение по этому поводу. По словам эксперта, есть несколько факторов. Во-первых, масштаб личности Пугачевой, во-вторых, преданность фанатов Аллы Борисовны, готовых поддерживать своего кумира, в-третьих, любопытство, связанное с желанием понять, что делает ее на самом деле волшебной. 

Забвение означает почти смерть

Розенберг напоследок уточнила, что для артистов такого уровня забвение означает почти смерть, поэтому часто им очень сложно определить правильный момент для завершения своей успешной творческой карьеры, информирует 7Дней.

Информационное агентство «Informing»

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