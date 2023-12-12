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Появился список русских звёзд, которые выступят на ТВ РФ в новогоднюю ночь

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Появился список русских звёзд, которые выступят на ТВ РФ в новогоднюю ночь
Знаменитости
Источник фото: @soso_pavliashvili_official

В ежегодном новогоднем шоу «Голубой огонек» по телеканалу «Россия» выступят многие известные артисты. В том числе зрителей порадуют Леонид Агутин, певец SHAMAN, Надежда Бабкина. Также выступят Николай Басков, Филипп Киркоров, Сосо Павлиашвили, Евгений Петросян, Олег и Родион Газмановы, Григорий Лепс, а также другие звезды. 

На «Первом канале» также запланировано яркое Новогоднее шоу, где телезрители смогут насладиться как старыми хитами, так и новыми. Участниками программы станут многие из вышеупомянутых артистов, пишет Царьград.

Информационное агентство «Informing»

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