Ученые нашли доказательства, что алкогольное пиво безопаснее безалкогольного

Исследование, проведенное американскими учеными, выявило, что безалкогольное пиво создает среду, которая способствует выживанию и дальнейшему росту патогенов, в отличие от алкогольного аналога.

При температуре 14 градусов кишечная палочка, а также сальмонелла могут выживать в безалкогольном пиве

В многочисленных экспериментах было показано, что при температуре 14 градусов кишечная палочка, а также сальмонелла могут выживать в безалкогольном пиве, в то же время даже небольшое содержание алкоголя предотвращает их размножение. Данное исследование подчеркивает важность обеспечения специальных условий хранения для безалкогольного напитка и возможность внесения соответствующей информации на этикетку продукта в обозримом будущем.