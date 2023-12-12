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Ученые нашли доказательства, что алкогольное пиво безопаснее безалкогольного

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Ученые нашли доказательства, что алкогольное пиво безопаснее безалкогольного
Здоровье
Фото: @jcomp / freepik.com

Исследование, проведенное американскими учеными, выявило, что безалкогольное пиво создает среду, которая способствует выживанию и дальнейшему росту патогенов, в отличие от алкогольного аналога.

При температуре 14 градусов кишечная палочка, а также сальмонелла могут выживать в безалкогольном пиве 

В многочисленных экспериментах было показано, что при температуре 14 градусов кишечная палочка, а также сальмонелла могут выживать в безалкогольном пиве, в то же время даже небольшое содержание алкоголя предотвращает их размножение. Данное исследование подчеркивает важность обеспечения специальных условий хранения для безалкогольного напитка и возможность внесения соответствующей информации на этикетку продукта в обозримом будущем.

Информационное агентство «Informing»

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