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Писатель Евгений Вышенков нашел пользу сериала «Слово пацана» для школьников

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Писатель Евгений Вышенков нашел пользу сериала «Слово пацана» для школьников
Знаменитости
Источник фото: Евгений Вышенков / ВКонтакте

Писатель Евгений Вышенков высказал свою точку зрения относительно нового нашумевшего российского сериала «Слово пацана». 

Фильм вовсе не романтизирует преступный мир

По его мнению, этот фильм вовсе не романтизирует преступный мир, а на самом деле учит подростков тому, что последствия своих действий приходится нести рано или поздно. Вышенков также добавил, что многие его знакомые из Казани, начавшие свой жизненный путь с криминала, сейчас успешно трудятся и не имеют проблем с законом. 

«Я знаю в мэрии Москвы людей, кто прошел такой путь. Это не означает, что этим они гордятся. Внутри себя Казань говорит об этом времени по-своему, но не готова объяснять что-либо не-Казани», — говорит писатель.

Информационное агентство «Informing»

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