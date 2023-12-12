Россиян ошарашили изменением графика новогодних праздников 2024

Недавно россиянам объявили об изменениях в графике праздничных выходных на новогодние праздники 2024. Выходные дни будут перераспределены для оптимизации графика работы, что увеличит период отдыха.

Новогодние выходные будут продлеваться с 30 декабря по 8 января

Эксперт по юриспруденции Ирина Сивакова сообщила, что новогодние выходные будут продлеваться с 30 декабря по 8 января. Возвращение к работе запланировано на 9 января.

Также в новом году ожидаются продолженные выходные в феврале (с 23 по 25), в марте (с 8 по 10), мае (с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12). Следующие каникулы начнутся только в конце года - с 29 декабря.