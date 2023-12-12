Сергей Лазарев признался, что Лере Кудрявцевой «совсем плохо»

Недавно несколько известных личностей российского шоу-бизнеса обратились за медицинской помощью: Лера Кудрявцева, продюсер Иосиф Пригожин, артистка Надежда Бабкина, композитор Александра Пахмутова.

Кудрявцева была госпитализирована в Минске с диагнозом пневмония. Это подтвердилось результатами компьютерной томографии. В видео из больницы телеведущая извинилась перед зрителями, показав, что проходит лечение.

А сегодня Сергей Лазарев сообщил о плохом состоянии здоровья Леры и выразил надежду на ее скорое выздоровление.

«Буду вести «Песню года» не один, у меня будет партнерша. Кто именно, узнаете позже. Лере совсем плохо, температура. Выздоравливай!» — написал артист.