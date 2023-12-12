Сергей Савин не нашел шансов у SHAMAN стать фаворитом Аллы Пугачевой

В 2013 году певец SHAMAN принимал участие в телешоу «Фактор А», которое транслировал телеканал «Россия». В шоу Алла Пугачева была председателем жюри. После того, как Примадонна исключила молодого Ярослава Дронова из проекта, он ей сказал фразу:

«Вы обо мне еще услышите!».

Сергей Савин, фаворит Пугачевой, решил прокомментировать этот конфликтный момент. Он отметил, что SHAMAN, как и другие участники проекта, стремился понравиться Алле Борисовне, однако у него не было шансов, поскольку «Алле нравятся брюнеты».