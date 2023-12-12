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Ростовский писатель Корецкий нашел повод не запрещать скандальный сериал «Слово пацана»

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Ростовский писатель Корецкий нашел повод не запрещать скандальный сериал «Слово пацана»
Знаменитости
Источник фото: @slovopacana.wink

Известный ростовский писатель Данил Корецкий высказал свою позицию относительно предложенного запрета популярного сериала «Слово пацана». 

Многие требуют его запрета, утверждая, что фильм идеализирует казанские банды. Такой подход криминолог и автор серии романов «Антикиллер» назвал детским и выразил мнение, что сторонники запрета фактически рекламируют сериал «Слово пацана».

«Инициаторами подобных скандалов нередко являются некомпетентные люди, которые не разбираются в закономерностях преступности, не осознают различий между ее условиями, мотивами, причинами. Они думают, что если фильм сняли о предприимчивых личностях, все такими станут; если сняли о бандитах, то тогда все пойдут в бандиты. Мягко говоря, детский подход», — уверен писатель Корецкий.

Информационное агентство «Informing»

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