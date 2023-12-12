Ростовский писатель Корецкий нашел повод не запрещать скандальный сериал «Слово пацана»

Известный ростовский писатель Данил Корецкий высказал свою позицию относительно предложенного запрета популярного сериала «Слово пацана».

Многие требуют его запрета, утверждая, что фильм идеализирует казанские банды. Такой подход криминолог и автор серии романов «Антикиллер» назвал детским и выразил мнение, что сторонники запрета фактически рекламируют сериал «Слово пацана».

«Инициаторами подобных скандалов нередко являются некомпетентные люди, которые не разбираются в закономерностях преступности, не осознают различий между ее условиями, мотивами, причинами. Они думают, что если фильм сняли о предприимчивых личностях, все такими станут; если сняли о бандитах, то тогда все пойдут в бандиты. Мягко говоря, детский подход», — уверен писатель Корецкий.