«Слово пацана»: дата выхода последней серии и в чем феномен сериала

Финальную серию «Слово пацана», установившего абсолютный рекорд в России, планируют показать 21 декабря. Популярность сериалу принесли его быстрое распространение в соцсетях, вирусные ролики в Тикток на основе сцен из него, а также атмосфера 1980-х, которую авторы фильма так удачно воплотили на экране.

Обсуждение проекта в социальных сетях

Некоторые термины героев, такие как «чушпан», «скорлупа», «супера», стали широко используемыми в реальном общении, особенно среди молодежи. Также важным аспектом успеха стало обсуждение проекта в социальных сетях и вопрос о том, является ли сериал романтизацией насилия.

Роскомнадзор не выявил нарушений, а создатели утверждают, что их цель - показать бесперспективность насилия и героев, которые прикрываются «пацанскими» понятиями и предают близких.