Учителя из Екатеринбурга поделились своим мнением о запрете смартфонов в школах

В России были введены ограничения на использование телефонов школьниками в школе. Теперь ученикам разрешено их доставать только в случае угрозы жизни. Такое решение вызывает разногласия среди учителей. Есть те, кто поддерживает инициативу, указывая на комфортность, и те, кто считает ограничение неправильным.

Без смартфонов дети станут чаще общаться друг с другом

Некоторые учителя из Екатеринбурга, не соглашаясь с ограничениями, уверены, что используют смартфоны ученики для удобства, например, для сканирования QR-кодов с важной информацией или рассылки дополнительных заданий. Тем не менее, другие преподаватели отмечают, что без смартфонов дети станут чаще общаться друг с другом. Остальные считают, что интерес учеников на уроке зависит от учителей и их способности сделать занятие увлекательным.

По информации портала E1.ru, у екатеринбургских учителей нет никакой потери, поскольку почти все они находятся на рабочем месте без гаджетов.