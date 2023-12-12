В Хабаровске детей наградили грамотами, на которых нашли герб Украины

В одном из детских садов Хабаровска возник громкий скандал после того, как дети были награждены грамотами, на которых изображен герб Украины. Оказалось, что инструктор по физкультуре скачала шаблон грамот из Интернета. Из-за этой ошибки дети получили документы с неправильной символикой.

Все они были изъяты

Управление образования пояснило СМИ, что соревнования проводились в разных детских садах. Каждое дошкольное учреждение самостоятельно подготавливало грамоты. Все они были изъяты. Сотрудники учреждения прошли разъяснительные беседы и даже экзамены по знанию российской символики. Подобные ситуации назвали недопустимыми.