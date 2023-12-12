Информинг » В России » В Хабаровске детей наградили грамотами, на которых нашли герб Украины

В Хабаровске детей наградили грамотами, на которых нашли герб Украины

Image 16+
В Хабаровске детей наградили грамотами, на которых нашли герб Украины
В России
Фото: @danzig_hamburg / pixabay.com

В одном из детских садов Хабаровска возник громкий скандал после того, как дети были награждены грамотами, на которых изображен герб Украины. Оказалось, что инструктор по физкультуре скачала шаблон грамот из Интернета. Из-за этой ошибки дети получили документы с неправильной символикой. 

Все они были изъяты

Управление образования пояснило СМИ, что соревнования проводились в разных детских садах. Каждое дошкольное учреждение самостоятельно подготавливало грамоты. Все они были изъяты. Сотрудники учреждения прошли разъяснительные беседы и даже экзамены по знанию российской символики. Подобные ситуации назвали недопустимыми.

Информационное агентство «Informing»

Журналист четвертую неделю еле выживает на прожиточный минимум в Волгограде

Журналист четвертую неделю еле выживает на прожиточный минимум в Волгограде

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Россиян ошарашили изменением графика новогодних праздников 2024

Сегодня, 03:13

Пациенты екатеринбургской больницы пожаловались на жуткий холод в палатах

Вчера, 20:48

Губернатор Хоценко приехал на ТЭЦ-5 в модном немецком пуховике: Похожий стоит 170 тысяч

Вчера, 19:53

Стало известно, введут ли в Новосибирской области масочный режим

Вчера, 14:38

В Новосибирске жители дома на улице Тульской переехали на кухню из-за дикого холода в квартире

Вчера, 14:03

Эксперт из Екатеринбурга нашел объяснение, почему не удается закрыть интим-салоны

Вчера, 12:33

НГС составил карту домов в Новосибирске, где сейчас холодные батареи

10-12-2023, 23:38

Житель Волгограда продает эксклюзивные часы, которые ему подарил Владимир Путин

10-12-2023, 22:48

ВИЧ атакует российсике деревни — болеют даже беременные

10-12-2023, 21:23

Синоптики рассказали, когда закончится лютый мороз в Тюмени и области

10-12-2023, 20:18

Отец девочки-стрелка из Брянска рассказал об отношениях с 14-летней дочерью

10-12-2023, 19:08

На Объездной в Екатеринбурге произошла массовая авария: машины разбросало по всей дороге

10-12-2023, 18:43

У замерзших екатеринбуржцев, которых нашли голыми на парковке, шла пена изо рта

10-12-2023, 18:03

Синоптик Вильфанд: Территория России покрыта погодными аномалиями

10-12-2023, 17:28

Журналист четвертую неделю еле выживает на прожиточный минимум в Волгограде

10-12-2023, 17:18

Жителям Рыбинска передал привет Маратик из сериала «Слово пацана»

10-12-2023, 15:58

Тюменцы назвали самые уродливые здания в городе

10-12-2023, 13:23

Жена самарского олигарха Шаповалова выставила на продажу наряды люксовых брендов: цены

10-12-2023, 00:03

Жители тюменского ЖК замерзают в своих квартирах из-за оледенелых окон

9-12-2023, 22:08

Екатеринбург столкнулся с отсутствием бензина на многих заправках ЛУКОЙЛа

9-12-2023, 14:18

Новости партнеров
2023
ru-RU