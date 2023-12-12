Новосибирцы бурно отреагировали на возможную отмену 57 маршрутов до 2028 года

Жители Новосибирска выразили свое бурное недовольство по поводу возможной отмены 57 маршрутов общественного транспорта до 2028 года и добавления семи новых маршрутов автобусов и одного трамвая.

Необходимо не отменять, а добавлять новые маршруты

Более 600 комментариев читателей НГС отражают проблемы с транспортом, такие как долгие ожидания, переполненные транспортные средства. Жители высказывают мнение, что необходимо не отменять, а, наоборот, добавлять новые маршруты, особенно в удаленных районах города.

Они выражают опасения относительно новых электробусов. Также люди предлагают улучшить проезд до метро, хотя признают, что и подземка в случае отмены маршрутов может не справиться с огромным потоком пассажиров.