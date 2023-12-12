Врач-терапевт Кузьменко нашел новый метод терапии при лечении ОРВИ

Врач-терапевт Филипп Кузьменко сделал заявление, что при лечении острых респираторных вирусных инфекций часто применяется симптоматическое лечение, также называемое отвлекающей терапией. Этот метод включает в себя использование средств, направленных на облегчение симптомов. Речь идет о каплях от заложенности носа, отхаркивающих препаратах и жаропонижающих средствах.

Этиологическое и патогенетическое лечение

Врач объясняет, что в большинстве случаев такое лечение не направлено на излечение, а лишь временно облегчает состояние пациентов. Эксперт упомянул о том, что эффективнее всего показало себя этиологическое лечение, которое направлено на выявление причин заболевания. В случаях, когда это невозможно, используется патогенетическое лечение, блокирующее проявление болезни как на молекулярном, так и на биохимическом уровне.