От хронических болей до полного паралича: остеопат нашел опасность появления холки на шее

Многие с возрастом замечают образование у себя сзади на шее неприятного утолщения тканей, так называемый «вдовий горбик». Чем он опасен, объяснил Дмитрий Симкин, врач-остеопат.

Кифоз шейного отдела позвоночника

По словам основателя и руководителя клиники остеопатии, главные виновники появления холки - это ожирение и избыточная масса тела. Также к образованию этого дефекта нередко приводит кифоз шейного отдела позвоночника. Изгиб шеи меняет свое направление, что часто наблюдается у пациентов с неправильной осанкой.

В зоне риска люди с малоподвижным образом жизни, которые по несколько часов находятся в неправильной позе. К примеру, выдвигают вперед шею во время работы за компьютером или те, кто постоянно зависает в смартфоне с опущенной вниз головой.