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Нарколог Петров нашел способы, как не перепить за новогодним столом

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Нарколог Петров нашел способы, как не перепить за новогодним столом
Здоровье
Фото: @pvproductions / freepik.com

Даниил Петров, психиатр-нарколог, главный врач клиники доктора Исаева, предоставил порталу Pravda.Ru советы по предотвращению похмелья после праздничных застолий. Он советует принимать панангин, гепатопротекторы, сорбенты за два дня до употребления алкоголя. Также предпочтительно употреблять алкогольные напитки после приема пищи. 

Не нужно смешивать различные виды алкоголя

Обязательно нужно регулировать темп употребления спиртного, учитывая индивидуальный метаболизм. Еще один совет доктора - не смешивать различные виды алкоголя и поддерживать уровень сахара в крови, употребляя закуски. Поможет ускорить метаболизм физическая активность, достаточное количество воды. Кроме того, курение в сочетании с алкоголем может усугубить негативные последствия от его приема.

Информационное агентство «Informing»

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