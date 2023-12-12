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Пугачеву призвали обратиться к россиянам с новогодним посланием

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Пугачеву призвали обратиться к россиянам с новогодним посланием
Знаменитости
Источник фото: @alla_orfei

Группа преданных фанатов Аллы Пугачевой выступила с новой петицией, в которой просит 74-летнюю певицу записать новогоднее обращение для всех россиян, повторяя традицию 1994 года.

Согласно этому документу, жители РФ обращаются с просьбой к Алле Борисовне опубликовать новогоднее послание. Подчеркивается, что голос Примадонны является единым для всех поколений и что его прослушивание было бы весьма актуальным, сообщает News.ru.

Интересно: в 1994 году Пугачева уже обращалась к нации в преддверии Нового года. Тогда народная артистка призывала соотечественников избавиться от прошлых ошибок. В своем обращении знаменитость говорила, что многие являются неграмотными с политической и экономической точек зрения. 

Поклонники таланта певицы считают, что сейчас пришло время, когда ее голос должен зазвучать вновь в стране в полной мере.

Информационное агентство «Informing»

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