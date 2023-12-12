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По цене «Гранты»: В Волгограде за бесценок нашли два лимузина к Новому году

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По цене «Гранты»: В Волгограде за бесценок нашли два лимузина к Новому году
В России
Фото: @Tammydz / pixabay.com

В Волгограде перед Новым годом предложены к продаже два роскошных белых лимузина, широко используемых на свадьбах или других праздниках. Оба автомобиля доступны по цене, эквивалентной стоимости подержанной «Лада Гранта».

Так, в Дзержинском районе предлагается к продаже Lincoln Town Car. Он был выпущен 23 года назад. Авто прошло 300 тысяч километров и имеет 2-х предыдущих владельцев. Двигатель объемом 4,6 литра был заменен, его мощность 233 лошадиные силы. Стоимость - 295 тысяч рублей.

Второй вариант - это Ford Excursion 2004 года с 3-я владельцами. Автомобиль оснащен мотором на 6,7 литра и мощностью 314 лошадиных сил. Его цена составляет 650 тысяч рублей. Оба продавца рассматривают возможность обмена лимузина на другой транспорт.

Информационное агентство «Informing»

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