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Ростовчанин Баста оказался популярнее певца SHAMAN в 2023 году в России

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Ростовчанин Баста оказался популярнее певца SHAMAN в 2023 году в России
Знаменитости
Источник фото: @nogganobasta / Telegram

В 2023 году российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) оказался одним из самых влиятельных и самых обсуждаемых инфлюенсеров, согласно исследованию, проведенному соцсетью «ВКонтакте» и Brand Analytics. На первом месте по влиятельности в РФ оказался музыкант MACAN. За ним следует исполнитель Баста из Ростова-на-Дону, опередивший певца SHAMAN. 

Ярослав Дронов занял только третье место в данном рейтинге. Что касается мирового контекста, то наиболее влиятельными оказались бизнесмен Илон Маск, а также певицы Леди Гага и Мадонна.

Информационное агентство «Informing»

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