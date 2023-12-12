Ростовчанин Баста оказался популярнее певца SHAMAN в 2023 году в России

В 2023 году российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) оказался одним из самых влиятельных и самых обсуждаемых инфлюенсеров, согласно исследованию, проведенному соцсетью «ВКонтакте» и Brand Analytics. На первом месте по влиятельности в РФ оказался музыкант MACAN. За ним следует исполнитель Баста из Ростова-на-Дону, опередивший певца SHAMAN.

Ярослав Дронов занял только третье место в данном рейтинге. Что касается мирового контекста, то наиболее влиятельными оказались бизнесмен Илон Маск, а также певицы Леди Гага и Мадонна.