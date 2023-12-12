MACAN, Баста и SHAMAN: Россияне нашли главных инфлюэнсеров года в стране

По результатам исследования, проведенного совместно с Brand Analytics, пользователи «ВКонтакте» определили главных инфлюенсеров, актеров и спортсменов года в России, а также выделили наиболее запоминающиеся фильмы, сериалы, мемуары, игры уходящего года. Итак, в списке инфлюенсеров лидером стал исполнитель MACAN, на втором месте оказался рэпер Баста, а на третьем - музыкант SHAMAN, пишет Лента.ру.

В ТОП-3 наиболее популярных актеров в РФ по мнению пользователей «ВКонтакте» в 2023 году вошли Александр Петров, Никита Ефремов, Константин Плотников. Среди актрис первое место заняла Юлия Пересильд, на второй строчке оказалась Кристина Асмус, а третье место заслуженно заняла Александра Бортич.