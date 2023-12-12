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Писатель Гареев нашел казанских бандитов и попросил их оценить сериал «Слово пацана»

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Писатель Гареев нашел казанских бандитов и попросил их оценить сериал «Слово пацана»
Знаменитости
Источник фото: @garaevrobert

Автор сборника «Слово пацана», Роберт Гараев поделился впечатлениями от реакции казанских бандитов на экранизацию книги в сериал. По словам писателя, фильм не имеет ничего общего с документальной хроникой, а зрители внимательно следят за сюжетом, обсуждают актерскую игру, особенно выделяя работу Никиты Кологривого, сыгравшего Кащея.

Гараев считает, что сериал достоверно отражает историю периода перестройки. Он указал на то, что его знакомые из Казани, участвовавшие в молодежных группировках того времени, подтвердили реалистичность описываемых событий.

Информационное агентство «Informing»

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