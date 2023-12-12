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Журналисты раскрыли, как сейчас живет 45-летняя актриса Ирина Пегова

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Журналисты раскрыли, как сейчас живет 45-летняя актриса Ирина Пегова
Знаменитости
Источник фото: @pegovairina

Ирина Пегова, сыгравшая около 80 персонажей в российских фильмах и телесериалах, в данное время активно занимается кинематографической и театральной деятельностью. С 2006 года служит в Московском Художественном театре имени Чехова, где участвует в нескольких постановках. Помимо театра, 45-летняя звезда принимает участие в различных кинопроектах.

В 2023 году Ирина снялась в семи фильмах, включая «Шаляпин» и «Беспринципные в деревне». Также исполнила роль Екатерины II Великой в «Царской прививке». 

В конце ноября актриса провела несколько дней на Мальдивах. На данный момент Пегова уже вернулась в Москву и продолжает работать над несколькими новыми проектами. Их премьеры запланированы на 2024 и 2025 г.

Информационное агентство «Informing»

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