«Орали и выпивали» на КВН: зрители покинули зал из-за команды Леонида Якубовича

Леонид Якубович, известный телеведущий «Поле чудес», рассказал СМИ об интересном эпизоде из своей карьеры в КВН.

Половина зала решила покинуть его

В одном из выступлений в Кишиневе его команда, выходя на сцену, столкнулась с неожиданным поворотом событий. Зрители, поддерживая команду из своего города, были поделены поровну. Однако, когда публике предложили поддержать команду Якубовича, половина зала решила покинуть его.

Позднее многие зрители все же вернулись, но в конце мероприятия, находясь в атмосфере веселья и под влиянием алкоголя, Леонид Аркадьевич признался, что не помнит деталей окончания игры.