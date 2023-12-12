Информинг » Знаменитости » «Орали и выпивали» на КВН: зрители покинули зал из-за команды Леонида Якубовича

«Орали и выпивали» на КВН: зрители покинули зал из-за команды Леонида Якубовича

Image 16+
«Орали и выпивали» на КВН: зрители покинули зал из-за команды Леонида Якубовича
Знаменитости
Источник фото: @yakubovitch

Леонид Якубович, известный телеведущий «Поле чудес», рассказал СМИ об интересном эпизоде из своей карьеры в КВН. 

Половина зала решила покинуть его

В одном из выступлений в Кишиневе его команда, выходя на сцену, столкнулась с неожиданным поворотом событий. Зрители, поддерживая команду из своего города, были поделены поровну. Однако, когда публике предложили поддержать команду Якубовича, половина зала решила покинуть его. 

Позднее многие зрители все же вернулись, но в конце мероприятия, находясь в атмосфере веселья и под влиянием алкоголя, Леонид Аркадьевич признался, что не помнит деталей окончания игры.

Информационное агентство «Informing»

Писатель Евгений Вышенков нашел пользу сериала «Слово пацана» для школьников

Писатель Евгений Вышенков нашел пользу сериала «Слово пацана» для школьников

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Умерла Татьяна Таякина, 72-летняя народная артистка СССР

Сегодня, 19:43

«Орали и выпивали» на КВН: зрители покинули зал из-за команды Леонида Якубовича

Сегодня, 19:28

Ростовчанин Баста оказался популярнее певца SHAMAN в 2023 году в России

Сегодня, 18:53

Юрий Лоза нашел в новогоднем райдере Веры Брежневой «обычные понты»

Сегодня, 18:03

Писатель Гареев нашел казанских бандитов и попросил их оценить сериал «Слово пацана»

Сегодня, 17:23

Участница шоу «Голос» Мирова раскрыла тайну закулисных съемок проекта

Сегодня, 16:03

MACAN, Баста и SHAMAN: Россияне нашли главных инфлюэнсеров года в стране

Сегодня, 15:43

Пугачеву призвали обратиться к россиянам с новогодним посланием

Сегодня, 15:08

Ростовский писатель Корецкий нашел повод не запрещать скандальный сериал «Слово пацана»

Сегодня, 11:03

Сергей Савин не нашел шансов у SHAMAN стать фаворитом Аллы Пугачевой

Сегодня, 10:38

Сергей Лазарев признался, что Лере Кудрявцевой «совсем плохо»

Сегодня, 10:28

«Слово пацана»: дата выхода последней серии и в чем феномен сериала

Сегодня, 10:28

Появился список русских звёзд, которые выступят на ТВ РФ в новогоднюю ночь

Сегодня, 05:03

Писатель Евгений Вышенков нашел пользу сериала «Слово пацана» для школьников

Сегодня, 02:33

Марат Башаров женится в четвертый раз на актрисе Асе Борисовой

Сегодня, 00:33

Стало известно, почему Алла Пугачева долго уходила со сцены

Сегодня, 00:23

Фаворит Пугачевой нашел объяснение, почему Галкин ограничивает жену в тратах

Вчера, 23:58

Стало известно, сколько стоит провести вечер с экс-возлюбленной Немцова Одинцовой

Вчера, 21:33

Отец девочки, стрелявшей в Брянске, нашел связь с несостыковками в ее «дневнике» и странностями

Вчера, 21:28

Андрей Разин нашел способ наказать создателей сериала «Слово пацана»

Вчера, 21:28

Новости партнеров
2023
ru-RU