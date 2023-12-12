Найден ТОП-5 полезных и вкусных блюд новогоднего застолья

Сервис «СберМаркет» представил ТОП-5 полезных и вкусных блюд новогоднего стола, рассчитанного на шесть порций:

Салат из рукколы с креветками, грейпфрутом, с лимонно-медовой заправкой - стоимость 1442 рубля. Запеченный в духовке либо на гриле лосось - 4944 рубля. Фруктовый салат - 633 рубля. Холодец - 685 рублей Винегрет - 291 рубль.

По словам эндокринолога и диетолога Елены Чуракиной, некоторые традиционные блюда русской кухни действительно полезны. Винегрет и холодец благоприятно влияют на пищеварение, обогащают организм клетчаткой, минералами, витаминами. Фруктовый салат, содержащий клетчатку и витамины A, C, В, E, K, может быть отличной заменой сладкому.

Лосось тоже богат белком и омега-3 кислотами. Салат с рукколой, в свою очередь, является источником фолиевой кислоты.