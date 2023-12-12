Умерла Татьяна Таякина, 72-летняя народная артистка СССР

В Киеве скончалась Татьяна Таякина, известная украинская и советская актриса, балерина, танцовщица, педагог, театральный деятель. Об этом сегодня сообщает портал КП.

Таякина, родившаяся 12 января 1951 года, принимала активное участие в множестве постановок, в том числе в спектакле «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Жизель», «Баядерка», а также «Ромео и Джульетта». В 1980 году Татьяне Алексеевной было присвоено звание Народной артистки СССР.

На момент смерти артистке исполнилось 72 года. О причинах кончины ничего не сообщается.