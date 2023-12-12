Информинг » Знаменитости » СМИ выяснили, как живет ведущий и журналист Дмитрий Борисов после возвращения из Америки

СМИ выяснили, как живет ведущий и журналист Дмитрий Борисов после возвращения из Америки

Image 16+
СМИ выяснили, как живет ведущий и журналист Дмитрий Борисов после возвращения из Америки
Знаменитости
Источник фото: @ddborisov

Passion.ru сообщает, что в 2022 году телеведущий и журналист Дмитрий Борисов временно пропал из поля зрения СМИ и поклонников после того, как его телешоу «Пусть говорят» было снято с эфиров Первого канала. 

Ведущий вернулся в Россию

По некоторым имеющимся данным, он уехал в Америку. Информация о переезде Борисова стала известна, когда художница Светлана Малькова опубликовала фото с ним, сделанное в солнечном Майами. Тем не менее, уже в июне минувшего года ведущий вернулся в Россию. 

30 сентября он вновь появился на ТВ в качестве ведущего «Эксклюзива», транслирующегося на Первом канале.

Информационное агентство «Informing»

Писатель Евгений Вышенков нашел пользу сериала «Слово пацана» для школьников

Писатель Евгений Вышенков нашел пользу сериала «Слово пацана» для школьников

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Журналисты раскрыли, как сейчас живет 45-летняя актриса Ирина Пегова

Сегодня, 21:33

«Володя, нападать на Милохина нельзя»: Разин обратился к Соловьеву

Сегодня, 20:53

Пираты слили в Сеть новую серию «Слово пацана» за три дня до премьеры

Сегодня, 20:53

Умерла Татьяна Таякина, 72-летняя народная артистка СССР

Сегодня, 19:43

«Орали и выпивали» на КВН: зрители покинули зал из-за команды Леонида Якубовича

Сегодня, 19:28

Ростовчанин Баста оказался популярнее певца SHAMAN в 2023 году в России

Сегодня, 18:53

Юрий Лоза нашел в новогоднем райдере Веры Брежневой «обычные понты»

Сегодня, 18:03

Писатель Гареев нашел казанских бандитов и попросил их оценить сериал «Слово пацана»

Сегодня, 17:23

Участница шоу «Голос» Мирова раскрыла тайну закулисных съемок проекта

Сегодня, 16:03

MACAN, Баста и SHAMAN: Россияне нашли главных инфлюэнсеров года в стране

Сегодня, 15:43

Пугачеву призвали обратиться к россиянам с новогодним посланием

Сегодня, 15:08

Ростовский писатель Корецкий нашел повод не запрещать скандальный сериал «Слово пацана»

Сегодня, 11:03

Сергей Савин не нашел шансов у SHAMAN стать фаворитом Аллы Пугачевой

Сегодня, 10:38

Сергей Лазарев признался, что Лере Кудрявцевой «совсем плохо»

Сегодня, 10:28

«Слово пацана»: дата выхода последней серии и в чем феномен сериала

Сегодня, 10:28

Появился список русских звёзд, которые выступят на ТВ РФ в новогоднюю ночь

Сегодня, 05:03

Писатель Евгений Вышенков нашел пользу сериала «Слово пацана» для школьников

Сегодня, 02:33

Марат Башаров женится в четвертый раз на актрисе Асе Борисовой

Сегодня, 00:33

Стало известно, почему Алла Пугачева долго уходила со сцены

Сегодня, 00:23

Фаворит Пугачевой нашел объяснение, почему Галкин ограничивает жену в тратах

Вчера, 23:58

Новости партнеров
2023
ru-RU