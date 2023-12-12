СМИ выяснили, как живет ведущий и журналист Дмитрий Борисов после возвращения из Америки

Passion.ru сообщает, что в 2022 году телеведущий и журналист Дмитрий Борисов временно пропал из поля зрения СМИ и поклонников после того, как его телешоу «Пусть говорят» было снято с эфиров Первого канала.

Ведущий вернулся в Россию

По некоторым имеющимся данным, он уехал в Америку. Информация о переезде Борисова стала известна, когда художница Светлана Малькова опубликовала фото с ним, сделанное в солнечном Майами. Тем не менее, уже в июне минувшего года ведущий вернулся в Россию.

30 сентября он вновь появился на ТВ в качестве ведущего «Эксклюзива», транслирующегося на Первом канале.